Ille-et-Vilaine La galerie Sadecc accueille jusqu’en fin d’année 2022 3 artistes : Claire Bravi : « Les vestiges de l’an fer » Peinture et collage inspirés de la sidérurgie Lorraine. Tableau agrémenté d’anciens plans industriels, de plaque de rouille appartenant aux différents sites du Pays Haut.

Les toiles représentent des paysages désertés ou sont des compositions abstraites. L’âme de la sidérurgie qui faisait autrefois flamboyer nos vallées Lorraine. Anne-Marie Glaharic, Artiste Malouine et créatrice de l’association Les Pinceaux de St Malo. Reproduction de Peinture sur le thème des routes du Rhum précédentes et sur le cimetière des vieux gréments à Quelmer. Elle arpentera, cette année, les pontons pour restituer l’ambiance animée et colorée des voiliers mais recueillera également la signature des skippers. Matyl de Solidor, Artiste malouine qui croque les scènes de la vie dans tous endroits festifs. Aquarelles originales et uniques, colorées et joyeux. Matyl ne manquera pas de croquer également les animations de la Route du Rhum. Ouvrez les yeux, vous la croiserez sûrement avec son bérêt rouge. Galerie SADECC 37 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

