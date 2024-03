Claire Aberlenc en concert pour le Folk Club de Cahors avec Blues et Soul Le Château, 46090 Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, mercredi 3 avril 2024.

Le Folk Club de Cahors présente son concert d'ouverture le mercredi 3 avril au Château de Labastide-Marnhac avec Claire Aberlenc en tête d'affiche, avec la musique Blues et Soul.

https://michelgriffin.com/CahorsFolkClubConcerts.php

Claire Aberlenc est attirée très tôt par la musique et se découvre une passion pour le rythm’n’blues et la soul des 60’s et 70’s. Elle s’inspire de divas telles qu’Etta James, Ella Fitzgerald, Tina Turner et Sharon Jones. Son répertoire est composé de standards blues teintés de jazz et de morceaux qui ont marqué l’époque de la Motown.

Vous vous laisserez charmer par le son unique de sa voix.

Alexis Gibert est bercé par le blues dès sa plus jeune enfance. Ce guitariste puise son inspiration, autant dans le blues du Delta que dans le funk. Ses influences vont de Muddy Waters à James Brown sans oublier Jimi Hendrix. A l’aise aussi bien avec un dobro qu’avec une guitare sèche ou électrique, cet autodidacte, choriste, au groove implacable et aux riffs envoûtants, vous fera voyager du sud des Etats-Unis au nord, en passant par l’Afrique.

Né d’une rencontre entre ces 2 artistes passionnés, le duo se produit depuis bientôt 10 ans dans toute la France.

La guitare percutante d’Alexis alliée à la voix rauque et puissante de Claire vous feront oublier qu’ils ne sont que 2 sur scène !

Egalement au programme: Les chansons Folk d’Emilie et Antoine, la basse inventive de Michel ‘Coco’ Correch, le jeu de guitare habile de Claude Préchac, et la belle voix de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83.

