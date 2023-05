CLAIR-OBSCUR | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

CLAIR-OBSCUR | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, Paris
Le vendredi 02 juin 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Dans un musée, les visiteurs·euses se laissent happer par les univers picturaux comme autant de personnes invisibles qui se révèlent à elleux. Comme autant de personnes, dites « invisibles », qui se révèlent ainsi à elles-mêmes et aux autres dans leurs peurs, leurs fêlures, leur envie d’être enfin regardées, d’être mises en lumière.

15 comédiens·nes d’ATD Quart Monde et de la MPAA incarnent cette quête décalée à partir de tableaux de Hopper à Zao-Wou-Ki, en passant par Ensor, van Gogh, Garouste, Frida Kahlo, Basquiat, Soulages… Distribution • Dramaturgie et mise en scène : Philippe Osmalin· Collaboration artistique : Kathy Mépuis et Nancy Rusek· Avec : Samia Benaliouat, Marie-Françoise Feriaque, Christine Geroudet, Stéphane Granado, Sonia Hamdaoui, Phuc Hoang, Marius Ilboudo, Pascal Lallement, Chantal Laureau, Manuella Lecanu, Balthazar Masingue, Annie Massol, Corinne Maucourant, Claudine Solvar, Anne Verdaguer MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/clair-obscur 0146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=549&lng=1

