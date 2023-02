CLAIR + MALO’ EMB ESPACE MICHEL BERGER, 31 mars 2023, SANNOIS.

CLAIR + MALO’ EMB ESPACE MICHEL BERGER. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

ESPACE MICHEL BERGER / SANNOIS présente ce spectacle Clair est avec sa guitare nylon, sa voix et tout est dans sa tête. Quand elle chante, c’est la joie, la musique, les vacances à Saint-Gilles Croix de Vie. Elle voit flou, le monde est mystérieux, tout le monde la fait chier. Heureuse une fois sur deux dans sa maison magique. Son premier album «La maison Magique» sortira en janvier 2023, écrit et composé par Philippe Katerine et co-réalisé avec Victor Le Masne (Juliette Armanet, Kavinsky…)Fort de ces débuts prometteurs, Malo’ revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec son EP «PAUSE» qui vient teaser son album prévu pour 2023. Un EP aux inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours résolument pop.

EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS 2 RUE GEORGES POMPIDOU Val-d’Oise

