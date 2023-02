Clair La Mesón, 8 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Clair

52 rue Consolat La Mesón Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone La Mesón 52 rue Consolat

2023-04-08 20:00:00 – 2023-04-08

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone

EUR 12 12 On adoooore !



Clair est avec sa guitare nylon, sa voix et tout est dans sa tête. Quand elle chante, c’est la joie, la musique, les vacances à Saint-Gilles Croix de Vie. Elle voit flou, le monde est mystérieux, tout le monde la fait chier. Heureuse une fois sur deux dans sa maison magique. Issus de son premier album La maison Magique – sortie prévue le 31 mars 2023 – écrit et composé par Philippe Katerine et co-réalisé avec Victor Le Masne (Juliette Armanet, Kavinsky…), Clair nous dévoile deux premiers morceaux ludiques et solaires Tout est dans la tête et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.



Après de multiples collaborations en tant que choriste, danseuse et en featuring sur son dernier album, Clair a noué un véritable lien artistique et amical avec Philippe Katerine qui dit lui-même “si j’étais chanteuse et qu’on m’aurait laissé le choix d’une voix, j’aurais pris sa voix.” C’est donc tout naturellement qu’elle est la première signature du nouveau label de Philippe Katerine “La maison magique”.

Retrouvez Clair à La Mesón samedi 8 avril, début du concert à 20h !

http://www.lameson.com/

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-15 par