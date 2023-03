Sublimer le quotidien : vitrail « Tiffany » Clair de LUmière, 1 avril 2023, La Châtre.

Sublimer le quotidien : vitrail « Tiffany » 1 et 2 avril Clair de LUmière

Le vitrail « Tiffany », mis au point par Louis C. Tiffany, désigne une des nombreuses technique de montage de vitraux.

Les outils utilisés pour la découpe des verres sont identiques à ceux utilisés pour le vitrail traditionnel mais le montage de ces tableaux de verre diffère.

Moins rigide que le montage avec des profilés en plomb, ce mode de sertissage permet d’utliser de petites pièces de verre et créer ainsi de minutieux tableaux.

Figuratif ou moderne, ces oeuvres tableaux n’ont qu’un seul but : sublimer notre quotidien.

L’atelier de vitrail « Clair de Lumière » vous invite à la découverte de cet art minutieux et lumineux par le biais de démonstrations autour de cette technique et de ses créations.

