Clair – café de la danse Café de la Danse, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif normal : 17 EUR

Après deux premiers morceaux ludiques et solaires « Tout est dans la tête » et « Saint-Gilles-Croix-de-Vie », Clair vient dévoiler, sur scène et en groupe, son premier album « La maison magique » écrit et composé par Philippe Katerine.

Un album qui célèbre l’amour des mélodies, la joie des copains et la poésie de l’artisanat. Comme un Jonathan Richman au féminin.

Depuis ses multiples collaborations en tant que choriste, danseuse et en featuring sur son dernier album, Clair a noué un véritable lien artistique et amical avec Philippe qui dit lui-même « si j’étais chanteuse et qu’on m’avait laissé le choix d’une voix, j’aurais pris sa voix. »

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/clairofficiel https://www.facebook.com/clairofficiel https://my.weezevent.com/clair-cafe-de-la-danse-11-mai-2023?fbclid=IwAR2RY7lRo4lWU_M-zWvt_4oitoP1UwnoD-4sxao3oVEOkA5rAKfdrUqUsoU

Clair – Café de la Danse – 11.05.22