Chef-Boutonne 79110 EUR 3 3 Festival du Clown à Crête : Clac Fess Le samedi 10 septembre de 15h à 18h au Château de Javarzay à Chef-Boutonne Festival pour enfants avec des animations, des jeux, du spectacle, des clowns, du crique, de la musique et plein de trucs marrants pour passer un super après-midi Buvette et restauration sur place Les inscriptions pour les cours organisés par l’association (cirque, théâtre, guitare) seront possibles lors de la manifestation 3€ pour les enfants, gratuit pour les parents Festival du Clown à Crête : Clac Fess Le samedi 10 septembre de 15h à 18h au Château de Javarzay à Chef-Boutonne Festival pour enfants avec des animations, des jeux, du spectacle, des clowns, du crique, de la musique … 3€ pour les enfants, gratuit pour les parents +33 6 73 37 50 07 Festival du Clown à Crête : Clac Fess Le samedi 10 septembre de 15h à 18h au Château de Javarzay à Chef-Boutonne Festival pour enfants avec des animations, des jeux, du spectacle, des clowns, du crique, de la musique et plein de trucs marrants pour passer un super après-midi Buvette et restauration sur place Les inscriptions pour les cours organisés par l’association (cirque, théâtre, guitare) seront possibles lors de la manifestation 3€ pour les enfants, gratuit pour les parents Le Clown à crête

