C'LA CHASSE AUX ŒUFS ! Toulouse

Toulouse

C'LA CHASSE AUX ŒUFS ! Toulouse, 18 avril 2022, Toulouse. C L'AVENTURE 2 rue de l'égalité Toulouse

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00

Au programme de cette journée vous pourrez retrouver une incroyable chasse aux œufs, des ateliers de coloriage, un atelier de fabrication d'œufs de Pâques et de multiples autres surprises ! Animations de 14h à 18h. Le paradis des enfants pour le bonheur des parents ! Venez pour le lundi de Pâques et participez à cette Grande chasse aux œufs !

Haute-Garonne, Toulouse
C L'AVENTURE 2 rue de l'égalité
Toulouse

