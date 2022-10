ENGLISH IN SWIMMING COOL CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE, 22 octobre 2022, Bérou-la-Mulotière.

720 € (transport inclus depuis l’IDF)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CJH LE MOULIN DE LA MULOTIERE 28270 BEROU LA MULOTIERE Bérou-la-Mulotière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

NOTRE PROJET : Une très belle maison moderne et confortable, une magnifique implantation dans un site classé… Tout est là pour organiser un superbe séjour de proximité… Facile d’accès, confort maximal et possibilités nombreuses… Notre volonté, mettre en place un séjour utile avec un apprentissage de la natation et de l’ANGLAIS, pour un 1erdépart dans le monde merveilleux de la COLO…

LES ACTIVITÉS :

Linguistique : 8 Heures d’Anglais, 4 Séances de 2h. Notre programme à la journée

-Le matin: 1h de sport, puis 2h d’Anglais

-L’Après-midi: Détente avec les activités ci-dessous mais aussi les activités prévus

par les animateurs BAFA,

Apprentissage de la natation

– 5 séances de 2h de piscines (Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi) Etape 1: on teste les niveaux et on répartit les jeunes. L’idée étant d’adapter les groupes pour le meilleur suivi possible.

Etape 2 : on pratique, on découvre et on s’exerce par petits groupes en toute sécurité. Etape 3: on dépasse ses limites au travers de jeux et d’affrontements ludiques. Etape 4 : on validera les apprentissages par le passage d’un diplôme. Afin d’être le plus objectif possible, nous nous rendrons dans une piscine municipale. Les enfants repartirons donc avec un vrai brevet selon leur niveau.COOL!!!

Mais encore :

– 1 séance de Poney pour découvrir et vivre autrement.

– 1 sortie au Chateau de Senonches – Incontournables dans la région, une sortie riche de nature et de découvertes.

Des veillées tous les soirs dont nos 3 veillées d’exception :

Soirée Fureur – De la musique, des épreuves et du plaisir…

Soirée Casino – Un séjour basé sur le “jeu“ sans casino… Impensable ! Nous allons y remédier…

Soirée Disco – Une boum… Souvent imitée… Jamais égalée…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T09:00:00+02:00

2022-10-29T18:30:00+02:00

