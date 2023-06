Feel Nature Civray, 12 juin 2023, Civray.

Civray,Vienne

Découvrir notre territoire et vivre des aventures en pleine nature, c’est la promesse de Feel nature !

Au fil de l’eau sur le fleuve Charente, ressentez de multiples sensations en Canoë Kayak et découvrez le patrimoine naturel et humain.

Votre prestataire vous propose plusieurs lieux de départ et d’arrivée… Organisez avec lui votre parcours à la carte.

Feel Nature c’est aussi une Base de Loisirs avec accrobranche, canoë-kayak, stand-up paddle-board, parcours araignée, trott-e-scoot tout terrain sur une commune avoisinante à Taizé-Aizie..

Discover our region and experience adventures in the heart of nature – that’s the promise of Feel nature!

As you paddle along the Charente river, experience a wide range of sensations in a canoe or kayak, and discover our natural and human heritage.

Your service provider can offer you several departure and arrival points… Organize your itinerary à la carte.

Feel Nature is also a leisure center with accrobranche, canoe-kayak, stand-up paddle-board, spider course, all-terrain trott-e-scoot in a neighboring commune of Taizé-Aizie.

Descubrir nuestra región y vivir aventuras al aire libre: ¡esa es la promesa de Feel nature!

Remando por el río Charente, experimentará un amplio abanico de sensaciones en una canoa-kayak y descubrirá nuestro patrimonio natural y humano.

Su proveedor de servicios puede ofrecerle varios puntos de salida y llegada… Organice su itinerario a medida.

Feel Nature también dispone de un centro de ocio con escalada de árboles, piragüismo y kayak, stand-up paddle-board, un recorrido de araña y patinetes todo terreno en el pueblo vecino de Taizé-Aizie.

Unsere Region entdecken und Abenteuer in der Natur erleben – das ist das Versprechen von Feel nature!

Erleben Sie im Kanu-Kajak auf dem Fluss Charente vielfältige Eindrücke und entdecken Sie das Natur- und Kulturerbe der Menschen.

Ihr Anbieter schlägt Ihnen mehrere Abfahrts- und Ankunftsorte vor… Organisieren Sie mit ihm Ihre Strecke à la carte.

Feel Nature ist auch ein Freizeitzentrum mit Baumklettern, Kanu- und Kajakfahren, Stand-up-Paddle-Board, Spinnenparcours und Geländeroller in einer Nachbargemeinde von Taizé-Aizie.

