Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Civray, 15 août 2023, Civray.

Civray,Vienne

Visite commentée de l’église Saint-Nicolas de 18h à 19h : « Le message des sculptures romanes de l’église de Civray »

Libre participation.

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . .

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of Saint-Nicolas church from 6pm to 7pm: « The message of the Romanesque sculptures in Civray church »

Free admission

Visita guiada a la iglesia Saint-Nicolas de 18:00 a 19:00: « El mensaje de las esculturas románicas de la iglesia de Civray »

Entrada gratuita

Kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Nicolas von 18:00 bis 19:00 Uhr: « Die Botschaft der romanischen Skulpturen in der Kirche von Civray »

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-05-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou