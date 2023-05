Exposition de peintures et sculptures 12 plcae du Général de Gaulle, 21 juin 2023, Civray.

Exposition proposée par le Groupe Artien et avec en invité d’honneur le scupteur Alain Boufflet.

Vernissage le mardi 20 juin à 18h.

Entrée gratuite.

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h ainsi que les mardis, vendredis et dimanches de 09h30 à 12h..

2023-06-21 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

12 plcae du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition proposed by the Artien Group and with as guest of honor the sculptor Alain Boufflet.

Opening on Tuesday, June 20 at 6 pm.

Free admission.

Open every day from 2:30 pm to 6 pm and on Tuesdays, Fridays and Sundays from 9:30 am to 12 pm.

Exposición propuesta por el Grupo Artien y con el artista Alain Boufflet como invitado de honor.

Inauguración el martes 20 de junio a las 18.00 horas.

Entrada gratuita.

Abierto todos los días de 14h30 a 18h00 y los martes, viernes y domingos de 9h30 a 12h00.

Eine Ausstellung, die von der Artien-Gruppe organisiert wird, mit dem Bildhauer Alain Boufflet als Ehrengast.

Vernissage am Dienstag, den 20. Juni um 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Täglich von 14:30 bis 18:00 Uhr sowie dienstags, freitags und sonntags von 09:30 bis 12:00 Uhr geöffnet.

