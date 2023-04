Spectacle : « Aymeric Lompret » 12 place du Général de Gaulle, 29 avril 2023, Civray.

Aymeric Lompret est né à Tourcoing , à la fin des années 80, ce qui ne lui assure aucune proximité avec un quelconque ministre de l’intérieur ! Par contre, il a ssuré grave et à l’insue de son plein gré (ou presque) les premières parties d’Anthony Kavanagh, Paul Séré, Olivier de Benoist…

Il s’est fait connaître en participant à l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à en rire » de décembre 2011 à juin 2013.

Après son dernier spectacle « Tant pis » , Aymeric Lompret revient sur scène et ça c’est tant mieux d’autant que la mise en scène est assurée par Pierre Emmanuel Barré..

2023-04-29

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Aymeric Lompret was born in Tourcoing, at the end of the 80’s, which does not assure him any proximity with any minister of the interior! On the other hand, he has been the first part of Anthony Kavanagh, Paul Séré, Olivier de Benoist…

He became known by participating in the show of Laurent Ruquier « On n’demande qu’en rire » from December 2011 to June 2013.

After his last show « Tant pis » aymeric Lompret returns to the stage and that’s good, especially since the direction is provided by Pierre Emmanuel Barré.

Aymeric Lompret nació en Tourcoing, a finales de los años 80, ¡lo que no le garantiza ninguna proximidad con ningún ministro del Interior! Por otro lado, ha abierto seriamente y sin quererlo (o casi) para Anthony Kavanagh, Paul Séré, Olivier de Benoist…

Se dio a conocer al participar en el espectáculo de Laurent Ruquier « On n’demande qu’en rire » desde diciembre de 2011 hasta junio de 2013.

Después de su último espectáculo « Tant pis » aymeric Lompret vuelve al escenario y eso es lo mejor, sobre todo porque Pierre Emmanuel Barré dirige.

Aymeric Lompret wurde Ende der 80er Jahre in Tourcoing geboren, was ihm keine Nähe zu einem Innenminister sichert Dafür hat er ohne sein Zutun (oder fast ohne sein Zutun) die Vorgruppen von Anthony Kavanagh, Paul Séré, Olivier de Benoist usw. bestritten.

Er wurde bekannt, als er von Dezember 2011 bis Juni 2013 an Laurent Ruquiers Sendung « On n’demande qu’à en rire » teilnahm.

Nach seiner letzten Show « Tant pis! » kehrt Aymeric Lompret auf die Bühne zurück und das ist auch gut so, zumal die Regie von Pierre Emmanuel Barré übernommen wurde.

