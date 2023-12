Marché de Noël Civray, 1 décembre 2023, Civray.

Civray,Cher

Découvrez la féerie de Noël à notre marché de Noël ! Plongez dans l’ambiance magique avec ses stands remplis de cadeaux uniques, d’artisanat local et de délices culinaires..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Civray 18290 Cher Centre-Val de Loire



Discover the magic of Christmas at our Christmas market! Immerse yourself in the magical atmosphere with stalls filled with unique gifts, local crafts and culinary delights.

Descubra la magia de la Navidad en nuestro mercado navideño Sumérjase en un ambiente mágico con puestos llenos de regalos únicos, artesanía local y delicias culinarias.

Entdecken Sie den Zauber der Weihnacht auf unserem Weihnachtsmarkt! Tauchen Sie ein in die magische Atmosphäre mit ihren Ständen voller einzigartiger Geschenke, lokaler Handwerkskunst und kulinarischer Köstlichkeiten.

