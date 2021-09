Civic’Dating Espace Emploi Formation, 16 septembre 2021, Labège.

Espace Emploi Formation, le jeudi 16 septembre à 14:00

Accessible aux 16 et 25 ans, sans condition de diplôme et indemnisé, il peut être réalisé en France ou à l’étranger. Des missions de 6 à 8 mois sont proposées par des associations, collectivités, établissements publics ou des structures à but non lucratif. Les champs d’intervention sont larges : sport, environnement, éducation pour tous, solidarité, culture et loisirs, santé, développement international et aide humanitaire… Pour s’informer sur le service civique, rencontrer les structures qui recrutent et candidater directement … rendez-vous au : **Civic’Dating à Labège** **le 16 septembre de 14h à 17h30**

Sur inscription

Envie de s’engager au service de l’intérêt général : pourquoi pas un service civique ?

Espace Emploi Formation 25 rue Pierre Gilles de Gennes, Labège Labège Haute-Garonne



