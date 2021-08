Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Civic Tech en Afrique : Citoyens et numérique, acteurs de la démocratie Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Civic Tech en Afrique : Citoyens et numérique, acteurs de la démocratie Cosmopolis, 25 septembre 2021, Nantes. Civic Tech en Afrique : Citoyens et numérique, acteurs de la démocratie

Cosmopolis, le samedi 25 septembre à 16:00

**Avec Nicolas Brémand, doctorant en droit sur le Marché unique numérique, Evelyne Gebhardt, députée européenne en charge de la protection des consommateurs, du numérique et de l’intelligence artificielle (sous réserve), Franca Salis-Madinier, membre du Comité économique et social européen, secrétaire nationale de la CFDT Cadres** Les transformations numériques bousculent tous les Européens, le développement de l’intelligence artificielle ne fait qu’accélérer cette transition. Mais l’Union européenne (UE) peut accompagner cette évolution en faveur de la cohésion sociale et du bien-être de toutes et tous. Précarité croissante de l’emploi, disruptions technologiques, inégalités et polarisations croissantes entre territoires et entre travailleurs, protection de nos données… Cela nous concerne tous, tant sur le plan professionnel que dans nos vies privées. L’UE a les leviers d’actions. On lui demande d’être ambitieuse ! _Table ronde proposée par EuropAgora, avec le soutien de la Maison de l’Europe – Europe Direct._

Entrée libre. Réservation conseillée

Table ronde organisée en partenariat avec la Maison de l’Afrique à Nantes Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes