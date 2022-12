Concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes Magasin d’usine – Charles Chocolartisan Civens Catégories d’évènement: Civens

Loire

Concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes Magasin d’usine – Charles Chocolartisan, 28 janvier 2023 09:00, Civens. Samedi 28 janvier 2023, 09h00 Sur place Gratuit https://www.pateatartiner.fr/concours-du-meilleur-crepier-amateur-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-4eme-edition?fbclid=IwAR3xwtN_HLwb8Q8GPQ3BXHBGN9WwKwD2Ii_wr6EmaddZTbFWmZNlJtM5pN8, 0477268651, eva.galland@chocolartisan.fr

Rendez-vous le samedi 28 janvier 2023 de 9h à 18h au magasin d’usine de Charles Chocolartisan à Civens dans la Loire pour le concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes ! Charles Chocolartisan organise pour la 4ème édition son concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes ! Il se tiendra le samedi 28 janvier 2023 à Civens dans la Loire ! Si tu as envie de soutenir les candidats et de passer un moment gourmand en dégustant de délicieuses crêpes nous t’attendons de 9h à 18h au magasin d’usine de Charles Chocolartisan ! Renseignements au 04 77 26 86 51 ! Magasin d’usine – Charles Chocolartisan 2260 Route de Roanne – Civens 42110 Civens Loire samedi 28 janvier 2023 – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Civens, Loire Autres Lieu Magasin d'usine - Charles Chocolartisan Adresse 2260 Route de Roanne - Civens Ville Civens lieuville Magasin d'usine - Charles Chocolartisan Civens Departement Loire

Magasin d'usine - Charles Chocolartisan Civens Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civens/

Concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes Magasin d’usine – Charles Chocolartisan 2023-01-28 was last modified: by Concours du meilleur crêpier amateur de la région Auvergne Rhône-Alpes Magasin d’usine – Charles Chocolartisan Magasin d'usine - Charles Chocolartisan 28 janvier 2023 09:00 Magasin d'usine - Charles Chocolartisan Civens

Civens Loire