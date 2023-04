Apér’objet « Objets insolites » 30 place de Gomelange, 24 juin 2023, Civaux.

Apportez un objet insolite destiné à aiguiser la curiosité des autres participants : un objet en lien avec l’archéologie, les traditions populaires, l’agriculture, la mécanique… Avec moment convivial..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 20:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bring an unusual object to whet the curiosity of the other participants: an object related to archaeology, popular traditions, agriculture, mechanics? With a convivial moment.

Traiga un objeto insólito para despertar la curiosidad de los demás participantes: un objeto relacionado con la arqueología, las tradiciones populares, la agricultura, la mecánica.. Con un momento de convivencia.

Bringen Sie einen ungewöhnlichen Gegenstand mit, der die Neugier der anderen Teilnehmer wecken soll: ein Gegenstand, der mit Archäologie, Volkstraditionen, Landwirtschaft, Mechanik usw. in Verbindung steht Mit geselligem Beisammensein.

