Apprentis archéologues 30 place de Gomelange, 18 juin 2023, Civaux.

En famille, venez vous initier à la fouille archéologique et devenez archéologues !

âge minimal : 7 ans – Durée : 1h.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 16:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With your family, come and learn about archaeological digs and become archaeologists!

minimum age : 7 years old – Duration : 1 hour

Ven a conocer las excavaciones arqueológicas en familia y ¡conviértete en arqueólogo!

edad mínima: 7 años – Duración: 1 hora

Lassen Sie sich mit der ganzen Familie in die archäologische Ausgrabung einführen und werden Sie selbst zum Archäologen!

mindestalter: 7 Jahre – Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP