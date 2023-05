Atelier céramologie 30 place de Gomelange, 18 juin 2023, Civaux.

Découverte du métier de céramologue et initiation aux différentes étapes : lavage, tri, remontage et dessin. Apprenez à remonter un pot et à dessiner une cruche !

Dès 7 ans – Durée : 1h.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the profession of ceramics and learn about the different steps: washing, sorting, reassembling and drawing. Learn how to reassemble a pot and draw a jug!

From 7 years old – Duration: 1 hour

Descubre el oficio de ceramista y aprende las diferentes etapas: lavar, clasificar, volver a montar y dibujar. Aprende a montar una vasija y a dibujar una jarra

A partir de 7 años – Duración: 1 hora

Entdecken Sie den Beruf des Keramologen und führen Sie in die verschiedenen Schritte ein: Waschen, Sortieren, Zusammensetzen und Zeichnen. Lernen Sie, wie man einen Topf zusammensetzt und einen Krug zeichnet!

Ab 7 Jahren – Dauer: 1 Std

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP