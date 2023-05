Visite guidée du patrimoine de Civaux 30 place de Gomelange, 17 juin 2023, Civaux.

Découverte du patrimoine romain et paléochrétien de Civaux : sanctuaire romain, baptistère mérovingien, nécropole mérovingienne et église paléochrétienne..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the Roman and early Christian heritage of Civaux: Roman sanctuary, Merovingian baptistery, Merovingian necropolis and early Christian church.

Descubrimiento del patrimonio romano y paleocristiano de Civaux: santuario romano, baptisterio merovingio, necrópolis merovingia e iglesia paleocristiana.

Entdeckung des römischen und frühchristlichen Erbes von Civaux: römisches Heiligtum, merowingisches Baptisterium, merowingische Nekropole und frühchristliche Kirche.

