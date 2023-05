Journées européennes de l’archéologie 30 place de Gomelange, 17 juin 2023, Civaux.

Le musée est ouvert gratuitement de 14h30 à 18h le samedi et le dimanche.

Projection de films et de courtes vidéos d’archéologie, pour adultes et enfants. Avec visite du patrimoine et animations..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The museum is open free of charge from 2:30 pm to 6 pm on Saturday and Sunday.

Screening of films and short videos on archaeology, for adults and children. With visit of the heritage and animations.

El museo abre gratuitamente de 14.30 a 18.00 horas el sábado y el domingo.

Proyección de películas y cortometrajes sobre arqueología, para adultos y niños. Con recorrido por el patrimonio y animaciones.

Das Museum ist samstags und sonntags von 14:30 bis 18:00 Uhr kostenlos geöffnet.

Vorführung von Filmen und kurzen Videos über Archäologie, für Erwachsene und Kinder. Mit Besichtigung des Kulturerbes und Animationen.

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP