Apér’objet « La céramique à l’éponge : histoire d’une donation récente » 30 place de Gomelange, 27 mai 2023, Civaux.

Le temps d’un moment convivial, venez découvrir une céramique originale de la fin d’époque romaine, production locale de Civaux. L’occasion aussi de découvrir deux objets issus d’une donation en 2022..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 20:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During a convivial moment, come to discover an original ceramic of the end of the Roman period, local production of Civaux. The opportunity also to discover two objects resulting from a donation in 2022.

Durante un momento de convivencia, venga a descubrir una cerámica original de finales de la época romana, producida localmente en Civaux. También tendrá la oportunidad de descubrir dos objetos donados en 2022.

Entdecken Sie bei einem gemütlichen Beisammensein eine Originalkeramik aus der späten Römerzeit, die in Civaux hergestellt wurde. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, zwei Objekte aus einer Schenkung aus dem Jahr 2022 zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP