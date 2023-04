Les promenades nature du musée 30 place de Gomelange, 24 mai 2023, Civaux.

Le musée de Civaux propose une promenade de découverte de la faune et la flore de Civaux à destination des familles. Une occasion idéale pour découvrir les richesses de mère nature !.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 16:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Civaux museum offers a discovery walk of the fauna and flora of Civaux for families. An ideal opportunity to discover the richness of mother nature!

El museo de Civaux propone a las familias un paseo de descubrimiento de la fauna y la flora de Civaux. Una ocasión ideal para descubrir las riquezas de la madre naturaleza

Das Museum von Civaux bietet für Familien einen Spaziergang zur Entdeckung der Fauna und Flora von Civaux an. Eine ideale Gelegenheit, um den Reichtum von Mutter Natur zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP