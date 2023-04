Nuit européenne des musées 30 place de Gomelange, 13 mai 2023, Civaux.

Portes ouvertes du musée avec découverte de la musique médiévale avec Evelyne Moser : présentation de nombreux instruments, moments chantés et musicaux..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Open house of the museum with discovery of medieval music with Evelyne Moser: presentation of numerous instruments, singing and musical moments.

Jornada de puertas abiertas del museo con descubrimiento de la música medieval con Evelyne Moser: presentación de numerosos instrumentos, cantos y momentos musicales.

Tag der offenen Tür des Museums mit Entdeckung der mittelalterlichen Musik mit Evelyne Moser: Vorstellung zahlreicher Instrumente, gesungene und musikalische Momente.

