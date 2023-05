Super loto Place de Gomelange Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne Super loto Place de Gomelange, 7 mai 2023 14:30, Civaux. Super loto a civaux Dimanche 7 mai, 14h30 1 1 smart TV 140cm

1 Tireuse à bière

1 Raclette 6 personnes Tefal

1 Enceinte portable lumineuse bluetooth

1 Ménagère 24 pièces Laguiole

1 Montre connectée

1 Sèche cheveux Calor

1 Presse agrumes Tefal

1 Lisseur à cheveux Calor

1 Casque Bluetooth

1 Balance de cuisine Tefal

1 Set de rasage et nettoyant visage

1 Carte Wonderbox valeur de 25€

1 mini but de foot

1 set de 6 couteaux Laguiole

1 Sac bandoulière multipoches

3 batteries de secours Place de Gomelange place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Place de Gomelange Adresse place de Gomelange, 86320 Civaux Ville Civaux Departement Vienne Lieu Ville Place de Gomelange Civaux

Place de Gomelange Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Super loto Place de Gomelange 2023-05-07 was last modified: by Super loto Place de Gomelange Place de Gomelange 7 mai 2023 14:30 Place de Gomelange Civaux

Civaux Vienne