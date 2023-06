Civ’en Music #3 CIVAUX Civaux, 26 août 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

une soirée hors du temps, sous le signe de la fête et de la musique, pour tous !

Cette année Civ’en Music vous propose de redécouvrir les grands classiques du rock, des années 80 et 90..

2023-08-26

CIVAUX

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



a timeless evening of festivities and music for all!

This year, Civ?en Music invites you to rediscover the great rock classics of the 80s and 90s.

¡una velada atemporal de fiesta y música para todos!

Este año Civ?en Music te invita a redescubrir los grandes clásicos del rock de los años 80 y 90.

ein zeitloser Abend im Zeichen des Feierns und der Musik für alle!

Dieses Jahr bietet Ihnen Civ?en Music die Möglichkeit, die großen Rockklassiker der 80er und 90er Jahre wiederzuentdecken.

