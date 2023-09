Stage Le rythme pour la danse Ciutat, Pau (64) Stage Le rythme pour la danse Ciutat, Pau (64), 19 novembre 2023, . Stage Le rythme pour la danse Dimanche 19 novembre, 10h00 Ciutat, Pau (64) 20 E En partenariat avec le Centre Chorégraphique James Carlès, Toulouse. Intervenant: Frédéric Cavallin, batteur et percussionniste. Pour danseurs et musiciens de toutes esthétiques – Des éléments théoriques seront évidemment abordés mais le cœur de la proposition reste la pratique du rythme de manière collective. – Travail sur la notion de pulsation intérieure, de contretemps, de petit cycle, de grand cycle, binaire, ternaire, la polyrythmie….. – L’instrument privilégié sera bien-sûr notre corps mais différentes percussions seront disponibles pour varier les plaisirs…. Le monde du rythme est vaste, celui de la percussion également….. Notre cadre de départ restera les rythmes et danses gasconnes. Frédéric Cavallin débute la batterie à 8 ans, étudie à l’école Dante Agostini puis à l’école Music’halle de Toulouse, découvre les percussions orientales avec Ali Alaoui, et suit l’enseignement du joueur de Tabla indien Debashish Brahmachari. Il se passionne pour l’idée du «Folklore imaginaire» de Béla Bartok sans cadenasser ses racines occitano-italo-espagnoles. Il travaille actuellement notamment avec JUR, Hervé Suhubiette et les Éléments, Alain Larribet, Couple, Maël Goldwaser…. source : événement Stage Le rythme pour la danse publié sur AgendaTrad Ciutat, Pau (64) 5, Rue de la Fontaine

