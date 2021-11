Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Ciudades Interiores Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Ciudades Interiores Hendaye, 3 décembre 2021, Hendaye. Ciudades Interiores Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika Hendaye

2021-12-03 – 2021-12-03 Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Durée : 40 minutes, suivi d’une discussion.

A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. Une femme arrive aux portes d’une ville pour exiger qu’on la laisse entrer, mais elle ne trouve aucune réponse. Un spectacle dans lequel la poésie est l’attraction qui fusionne la danse et l’acrobatie aérienne. Durée : 40 minutes, suivi d’une discussion.

A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. Une femme arrive aux portes d’une ville pour exiger qu’on la laisse entrer, mais elle ne trouve aucune réponse. Un spectacle dans lequel la poésie est l’attraction qui fusionne la danse et l’acrobatie aérienne. +33 5 59 48 30 49 Durée : 40 minutes, suivi d’une discussion.

A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. Une femme arrive aux portes d’une ville pour exiger qu’on la laisse entrer, mais elle ne trouve aucune réponse. Un spectacle dans lequel la poésie est l’attraction qui fusionne la danse et l’acrobatie aérienne. Mila Rodriguez

Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika Hendaye

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Hendaye Tourisme & Commerce

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika Ville Hendaye lieuville Boulevard de Gaulle Borderline Fabrika Hendaye