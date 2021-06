Lille Cours St-So’ Lille, Nord Citytri : votre nouvelle borne de collecte dans Lille ! Cours St-So’ Lille Catégories d’évènement: Lille

Cours St-So’, le samedi 26 juin à 10:00

Proposé par l’association Interphaz et la Fondation de France, le Citytri est une innovation écologique : cette borne permet à des structures lilloises de collecter les objets que vous déposerez pour les recycler et leur donner une nouvelle vie ! Dès le 26 juin vous pourrez laisser lunettes, collants polyamide, chaussettes orphelines, pneus de vélo, livres, soutien-gorges, masques chirurgicaux usagés et linge de maison (draps, housse, rideaux, linge de bain) dont vous n’avez plus l’utilité à la borne au Cours St-So’. Vos objets seront remis à neuf et revendus, participant ainsi à l’économie circulaire de la métropole.

Entrée libre

Le CityTri, une véritable innovation en terme d’économie circulaire. Cours St-So’ Rue Camille Guérin Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T17:00:00

