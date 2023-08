Initiation Rugby Citystade de la Mara Parthenay, 29 août 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Intervention rugby dans les quartiers les 29 et 30 août 2023 de 14h00 à 18h30.

Rugby ludique et encadré par des éducateurs du SAP. Rugby ludique pour les 6 à 17 ans..

2023-08-29 fin : 2023-08-29 18:30:00. .

Citystade de la Mara Rue Pierre de Ronsard

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rugby activities in the neighborhoods on August 29 and 30, 2023 from 2:00 pm to 6:30 pm.

Fun rugby under the supervision of SAP educators. Fun rugby for 6- to 17-year-olds.

Actividades de rugby en los barrios los días 29 y 30 de agosto de 2023 de 14:00 a 18:30 horas.

Rugby divertido bajo la supervisión de monitores del SAP. Rugby divertido para niños de 6 a 17 años.

Rugby-Einsatz in den Stadtvierteln am 29. und 30. August 2023 von 14.00 bis 18.30 Uhr.

Spielerisches Rugby unter Anleitung von Pädagogen des EWS. Spielerisches Rugby für 6- bis 17-Jährige.

Mise à jour le 2023-08-23 par CC Parthenay Gâtine