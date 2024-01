Cityful Morcenx-la-Nouvelle, samedi 20 janvier 2024.

Cityful Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

CITYFUL est un jeu pour les 16-25 ans .

CITYFUL est un jeu et un outil en ligne créé par des partenaires français, italiens et croates. Des jeunes landais dont 3 jeunes du Pays Morcenais ont participé à l’amélioration de ce jeu en avril 2023 lors d’un séjour en Italie sur proposition et accompagnement de CO ACTIONS, coopérative d’entrepreneur-es.

A travers le jeu, les joueurs seront amenés à découvrir les ressources et opportunités de leur territoire, à apporter des solutions à des problématiques mondiales, en les adaptant à l’échelle locale.

Inscriptions et renseignements par SMS auprès d’Aurélie, coordinatrice du projet européen CITYFUL pour CO ACTIONS : 06 42 12 86 61

Pour organiser transport et buffet du midi, merci de cliquer sur le formulaire en ligne

CITYFUL est un jeu pour les 16-25 ans .

CITYFUL est un jeu et un outil en ligne créé par des partenaires français, italiens et croates. Des jeunes landais dont 3 jeunes du Pays Morcenais ont participé à l’amélioration de ce jeu en avril 2023 lors d’un séjour en Italie sur proposition et accompagnement de CO ACTIONS, coopérative d’entrepreneur-es.

A travers le jeu, les joueurs seront amenés à découvrir les ressources et opportunités de leur territoire, à apporter des solutions à des problématiques mondiales, en les adaptant à l’échelle locale.

Inscriptions et renseignements par SMS auprès d’Aurélie, coordinatrice du projet européen CITYFUL pour CO ACTIONS : 06 42 12 86 61

Pour organiser transport et buffet du midi, merci de cliquer sur le formulaire en ligne

.

Place Léo Bouyssou – Centre Jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-15 par OT Morcenx