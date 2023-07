Episodes théâtraux en extérieur par la Cie Le Lien Théâtre City stade Saint-Priest Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Saint-Priest Episodes théâtraux en extérieur par la Cie Le Lien Théâtre City stade Saint-Priest, 17 juillet 2023, Saint-Priest. Episodes théâtraux en extérieur par la Cie Le Lien Théâtre 17 – 20 juillet City stade Présentation en extérieur de courtes scènes de théâtre jouées par des comédien.ne.s professionnel.le.s sur le thème du voyage, de l’accueil, de la différence et du récit de vie. Ces épisodes théâtraux seront présentés au niveau du city stade à côté de la MJC Saint-Priest dans le quartier de Bel Air en lien avec les médiateurs de rue du quartier et la Maison de Quartier Claude Farrère. Un temps d’échange avec le public est prévu à la suite de chaque épisode. Gratuit & Ouvert à tou.te.s ! City stade Rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Plaine de Saythe / Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T16:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-20T16:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00 © Ernesto Timor Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Saint-Priest Autres Lieu City stade Adresse Rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest Ville Saint-Priest Departement Métropole de Lyon Lieu Ville City stade Saint-Priest

City stade Saint-Priest Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest/