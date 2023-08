Forum des associations City Stade Saint-Laurent-de-Condel, 9 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Condel.

Saint-Laurent-de-Condel,Calvados

Inauguration du City Stade.

Journée sportive et forum des associations..

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 16:00:00. .

City Stade

Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie



Inauguration of the City Stade.

Field day and associations forum.

Inauguración del City Stade.

Jornada deportiva y foro de asociaciones.

Einweihung des City Stadiums.

Sporttag und Forum der Vereine.

