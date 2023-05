Pattie et la colère de Poséidon City Stade Renan, 13 juillet 2023, Toulouse.

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon.

Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.

L’opération les amènera à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers.

Avant la projection

« La cerise de nos idées sur le gâteau » par la Ménagerie. Restitution parcours cinéma d’animation d’octobre 2022.

Séance précédée du spectacle Tandem et de la Soirée Mômes au Centre culturel de quartier Renan.

City Stade Renan 8 Impasse Albert Fronty, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T22:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:35:00+02:00

© 2023 TAT Productions – Apollo Films Distribution – France 3 Cinéma