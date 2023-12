Marché de Noël – Les 16 et 17 décembre City Stade Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Marché de Noël – Les 16 et 17 décembre City Stade Pibrac, 16 décembre 2023 09:00, Pibrac. Marché de Noël – Les 16 et 17 décembre 16 et 17 décembre City Stade Renseignements Au programme : Samedi 16 décembre de 10h à 21h :

11h30 : Zumba avec la MJC Pibrac

12h00 : Concert « Age de Faire »

18h00 : Spectacle de théâtre de Noël par les enfants et ados des ateliers de Scaramouche Dimanche 17 décembre de 10h à 18h :

12h00 : Concert « PH6 »

14h30 et 16h30 : L’incroyable destin de Cony le sapin

Spectacle de théâtre pour enfant

Offert par la Ville de Pibrac

Les billets sont à retirer dès à présent au TMP

15h30 : Zumba avec la MJC Pibrac Tout au long du week end :

Marché artisanal et alimentaire

Rencontre avec le Père Noël

Manèges

Atelier décoration de Noël avec la Maison des Citoyens

Créabonbons et CréaBricoles avec Flamingo Animations

Ateliers créatifs de Noël et animation de rue avec la MJC

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

