Soirée Open Mic City Stade Ousse des Bois Pau, 29 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette nouvelle session d’OPUS, retrouvez-nous au coeur du quartier Ousse des Bois, au City Stade pour un open-mic ouvert à tous, simple public comme MC.

Et pour kicker comme il se doit, VeX, parrain du dispositif, sera associé au crew local d’AFELENTI.

VeX, aussi à l’aise sur du pur tunrtablism que pour électriser le dancefloor, Vex est adepte des vieux tubes autant que des dernières pépites toutes chaudes. Ce champion de scratch n’a qu’un seul credo: dérouter l’auditeur…

AFELENTI, acteur incontournable des cultures urbaines paloises sera là pour booster les battles !.

City Stade Ousse des Bois Rue Monseigneur Campo

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this latest OPUS session, join us in the heart of the Ousse des Bois district, at the City Stade, for an open-mic session open to all, from the general public to MCs.

And to kick things off in style, VeX, patron of the event, will be joining forces with the local AFELENTI crew.

Equally at home on pure tunrtablism or electrifying the dancefloor, VeX is as much a fan of old hits as he is of the latest hot nuggets. This scratch champion has only one credo: to baffle the listener?

AFELENTI, a key player in Palais urban culture, will be on hand to boost the battles!

En esta nueva sesión del OPUS, en el corazón del barrio de Ousse des Bois, en el City Stade, se celebrará un micro abierto a todos, desde el público en general hasta los MC.

Y para empezar con buen pie, VeX, padrino del evento, estará acompañado por la banda local AFELENTI.

VeX, al que le gusta tanto el tunrtablismo puro como electrizar la pista de baile, es tan fan de los viejos éxitos como de los temas de moda. Este campeón del scratch sólo tiene un credo: desconcertar al oyente?

AFELENTI, protagonista de la cultura urbana de Pau, estará presente para animar las batallas

Für diese neue OPUS-Session treffen wir uns im Herzen des Viertels Ousse des Bois, im City Stade, zu einem Open-Mic, das für alle offen ist, egal ob einfaches Publikum oder MC.

Um richtig zu kicken, wird VeX, der Pate des Projekts, mit der lokalen Crew von AFELENTI zusammenarbeiten.

VeX, der sich sowohl auf reinem Tunrtablism als auch auf dem Dancefloor wohlfühlt, ist ein Fan von alten Hits ebenso wie von den neuesten heißen Nuggets. Dieser Meister des Scratching hat nur ein Credo: den Hörer zu verwirren?

AFELENTI, ein unumgänglicher Akteur der urbanen Kulturen in Palais, wird die Battles ankurbeln!

