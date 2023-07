ACTIVITÉS DE PLEIN AIR City stade L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vendée ACTIVITÉS DE PLEIN AIR City stade L’Aiguillon-la-Presqu’île, 10 juillet 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île. L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée Avec un animateur jouez au foot, hand, basket, volley……

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Play soccer, handball, basketball and volleyball with a guide….. Juega al fútbol, balonmano, baloncesto y voleibol con un consejero….. Mit einem Animateur Fußball, Handball, Basketball, Volleyball spielen…..

