FOUR PIZZA City stade, Haut de Montbrun Lodève, 19 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé un moment convivial autour d’un four à pizza.

Il sera mis à disposition du public de la pate et une base pour la confection de pizza individuelles.

A chacun d’apporter les ingrédients qu’ils voudrons rajouter dans leur pizza..

2023-07-19 17:00:00 fin : 2023-07-19 20:00:00. .

City stade, Haut de Montbrun

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the Quartiers d’été program, we’re proposing a convivial moment around a pizza oven.

The public will be provided with dough and a base for making individual pizzas.

It’s up to you to bring the ingredients you’d like to add to your pizza.

Como parte del evento Quartiers d’été, organizamos una fiesta del horno de pizza.

El público recibirá masa y una base para hacer pizzas individuales.

Cada uno traerá los ingredientes que quiera añadir a su pizza.

Im Rahmen der « Quartiers d’été » (Sommerquartiere) wird ein geselliger Moment rund um einen Pizzaofen angeboten.

Es werden Teig und ein Boden für die Herstellung individueller Pizzen zur Verfügung gestellt.

Jeder kann die Zutaten für seine Pizza selbst mitbringen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC