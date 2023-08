MON QUARTIER EN FETE City Stade Durtal, 22 août 2023, Durtal.

Durtal,Maine-et-Loire

« Venez goûter à l’authenticité et à la convivialité au cœur de notre quartier en fête !.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

City Stade Quartier Gouis

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Come and enjoy a taste of authenticity and conviviality in the heart of our festive district!

« ¡Venga a saborear la autenticidad y la convivencia en el corazón de nuestro barrio festivo!

« Kommen Sie und genießen Sie die Authentizität und Geselligkeit im Herzen unseres festlichen Viertels!

Mise à jour le 2023-08-19 par eSPRIT Pays de la Loire