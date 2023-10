Halloween dans la ville City stade de Rosières Lunery, 31 octobre 2023, Lunery.

Lunery,Cher

Le club vous propose un jeu de piste à l’occasion d’halloween dans la ville de Lunery au départ du stade..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 3 EUR.

City stade de Rosières

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire



The club is organizing a Halloween treasure hunt in Lunery, starting from the stadium.

El club organiza una búsqueda del tesoro de Halloween en Lunery, que comienza en el estadio.

Der Club bietet Ihnen eine Schnitzeljagd zu Halloween in der Stadt Lunery an, die am Stadion beginnt.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT BOURGES