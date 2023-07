Block Party#3- Moulins City stade de Moulins Lille, 28 juillet 2023, Lille.

Au programme de ces Block Parties : des initiations en danse Hip-hop, des showcases de rap, 1 battle All Style (Sessions Concepts) et 4 qualifications pour le battle BREAK ISLAND (3vs3 break), dont la finale aura lieu le 9 septembre pour la dernière Block Party !

BLOCK PARTY #3 en partenariat avec le Centre Social Marcel Bertrand.

City Stade de Moulins, 50 Boulevard de Strasbourg (Lille)

Vendredi 28 juillet : 14h – 20h

Gratuit / Accès Libre

BATTLE CORNER CREW BY SESSIONS CONCEPTS (ALL STYLE)

Pour la 3ème Block Party, l’association Sessions Concepts propose un battle All Style avec 4 crews guests qui vont s’affronter selon le principe du 7 to Smoke !

Chaque team envoie 1 danseur à chaque passage et le jury vote pour le meilleur passage qui apporte 1 point à a team.

La première team à mettre 7 points ou celle avec le plus de point au bout du temps imparti gagne le battle.

DÉROULÉ :

14h – DJ Set de Senor Karo + Initiation aux disciplines olympiques avec LMTT

17h – Initiation en danse Hip-hop (Tous publics)

17h45 – Début du battle

19h15 – SHOWCASE RAP – EMILIO (avec DJ Senor Karo)

19h45 – Finale

20h – FIN

GUESTS :

– TEAM 1 : Northouse Lead Tass

– TEAM 2 : Funk style Lead Garric

– TEAM 3 : Nordside Krump

– TEAM 4 : Hokkokujin lead Rikyu

JURY :

– Loutchy

– Wanny

– Redwan Aboukassem

DJ :

– Kyudee

SPEAKER/MC :

– Raphaël Titi Abondance Mouv

City stade de Moulins 50 Boulevard de Strasbourg, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord

