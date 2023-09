Multisport Tour City stade Beynac-et-Cazenac, 26 octobre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Viens découvrir de nouveaux sports individuels ou collectifs entre copains !

Pour les 6-8ans, les 9-12 ans et les 13-15 ans.

Activités présentées sur place : parcours d’obstacles, tchoukball, bumball, crosse québécoise, thèque, tir à l’arc, jeux d’orientation, sarbacane et plus de 65 sports différents.

Goûter offert !

Prévoir un pique-nique ou un plat à réchauffer.

inscription obligatoire.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

City stade

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover new individual or team sports with your friends!

For 6-8, 9-12 and 13-15 year-olds.

On-site activities: obstacle course, tchoukball, bumball, Quebec lacrosse, cheque, archery, orienteering, blowpipe and over 65 different sports.

Snacks included!

Bring a picnic or a dish to heat up.

registration required

¡Ven a descubrir nuevos deportes individuales o de equipo con tus amigos!

Para niños de 6 a 8 años, de 9 a 12 años y de 13 a 15 años.

Actividades in situ: carrera de obstáculos, tchoukball, bumball, lacrosse quebequense, cheque, tiro con arco, orientación, cerbatana y más de 65 deportes diferentes.

Merienda gratuita

Trae un picnic o un plato para calentar.

inscripción obligatoria

Komm und entdecke mit deinen Freunden neue Einzel- oder Mannschaftssportarten!

Für 6- bis 8-Jährige, 9- bis 12-Jährige und 13- bis 15-Jährige.

Vor Ort vorgestellte Aktivitäten: Hindernisparcours, Tchoukball, Bumball, Québec-Lacrosse, Cheque, Bogenschießen, Orientierungsspiele, Blasrohr und über 65 verschiedene Sportarten.

Ein kleiner Imbiss wird angeboten!

Ein Picknick oder ein Gericht zum Aufwärmen mitbringen.

anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir