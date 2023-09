Inauguration du City-stade à Terre Sud City stade Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Inauguration du City-stade à Terre Sud City stade Bègles, 20 septembre 2023, Bègles. Inauguration du City-stade à Terre Sud Mercredi 20 septembre, 17h00 City stade Entrée libre Clément ROSSIGNOL PUECH, maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole et le Conseil municipal

Vous invitent à l’inauguration du City-stade de Terre Sud Bel-Air (derrière le gymnase du lycée Václav Havel). Mercredi 20 septembre 2023 à 17h Au menu de cette inauguration :

Un goûter en musique à partir de 17h

Un tournoi de foot à 17h City stade avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 88 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T17:00:00+02:00 – 2023-09-20T19:00:00+02:00

