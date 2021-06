Saint-Quentin Saint-Quentin 02100, Saint-Quentin City & Run 2021 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Le Sightrunning que l'on traduit littéralement par "Voir en courant" permet de profiter de visiter une ville tout en pratiquant un activité sportive. Suivez votre sportif guide conférencier dans les rues de Saint-Quentin. Quelques arrêts propices à la récupération de votre souffle, vous permettront d'approfondir l'histoire de cette ville au mille et un secrets. C'est déjà la 3ème édition de ce rendez-vous insolite de l'Office de Tourisme. Alors, n'hésitez pas à vous lancer dans ce nouveau parcours de 7,5 km. Réservation obligatoire Tarif : 8€50 Réservé aux personnes majeurs dayan.briche@saint-quentin.fr https://www.saint-quentin-tourisme.fr/les-incontournables/8647-city-run-2021-.html

