La Balade Gourmande City Park Lafitte-sur-Lot, 8 juillet 2023, Lafitte-sur-Lot.

Lafitte-sur-Lot,Lot-et-Garonne

L’association CHALLENGE propose une balade gourmande à travers les vergers de pruniers et les champs de tournesols – 8 km à pied, avec 4 escales gourmandes.

– Accueil à partir de 18h au City Park (face Salle des Sports) et départ à 18h30..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

City Park Rue Principale

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The CHALLENGE association offers a gourmet walk through plum orchards and sunflower fields – 8 km on foot, with 4 gourmet stops.

– Welcome from 6pm at City Park (opposite Salle des Sports) and departure at 6:30pm.

La asociación CHALLENGE propone un paseo gastronómico por huertos de ciruelos y campos de girasoles: 8 km a pie, con 4 paradas gastronómicas.

– Bienvenida a partir de las 18.00 h en el Parque de la Ciudad (frente a la Sala de Deportes) y salida a las 18.30 h.

Der Verein CHALLENGE bietet einen Gourmet-Spaziergang durch Pflaumenbaumplantagen und Sonnenblumenfelder an – 8 km zu Fuß, mit 4 Gourmet-Stopps.

– Empfang ab 18 Uhr im City Park (gegenüber der Sporthalle) und Start um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Val de Garonne