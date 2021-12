Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime CITY OF THE SUN / ANTOINE WIELEMANS / ST WOODS Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Le 106, le samedi 19 mars 2022 à 20:00

L’approche expérimentale de City Of The Sun bouleverse la perception de la musique instrumentale. Ce trio de choc présente un éventail d’influences allant du rock indépendant au folk américain, en passant par le flamenco et le blues. Au croisement entre Rodrigo y Gabriela et Explosions in the Sky. Antoine Wielemans, chanteur et guitariste de Girls In Hawaii, viendra présenter son album “Vattetot”, en hommage à cette commune du littoral où il a composé son album. En première partie : St Woods

Location 13.5 € / Guichet 16.5 € / Réduit 10.5 € / Abonnés 4 €

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T23:30:00

