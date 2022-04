CITY NATURE CHALLENGE Toulouse, 29 avril 2022, Toulouse.

Le City Nature Challenge (CNC) est une initiative internationale visant à mieux connaître la biodiversité des villes. Géré par les équipes de la California Academy of Science et du Musée d’Histoire Naturelle du comté de Los Angeles, cet inventaire mondial de la biodiversité urbaine se déroule chaque année durant quatre jours.

Lors du CNC, les personnes du monde entier sont invitées à répertorier la faune et la flore dans et autour de leurs villes, en utilisant des plateformes d’enregistrement de la biodiversité comme iNaturalist. Chaque ville se livre à une collaboration et une compétition amicale, le but étant de dépasser les observations réalisées l’année précédente.

Lors de cet évènement, le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse vous invite à découvrir sa programmation in-situ. Vous pourrez alors retrouver des chercheurs, des médiateurs du Muséum mais aussi des laboratoires de recherche pour parler des enjeux de la biodiversité et identifier les espèces que vous aurez photographiées mais aussi participer à un jeu de piste interactif, à la rencontre au studio “Lizards in the city” et réaliser des balades découvertes autour de plusieurs thématiques (plantes, lichens, insectes, oiseaux, …) !

Toute la programmation complète est en ligne sur le site du Muséum.

Le Muséum vous accueille pour une programmation inédite développée autour du City Nature Challenge !

