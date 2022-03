City Nature Challenge Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Muséum s’est inscrit pour représenter Toulouse au City Nature Challenge ! Cet événement international a pour objectif de motiver les habitants des villes du monde entier à recenser, identifier et documenter la faune de leur ville. Pour participer, il suffit de prendre une photo du spécimen trouvé et de le déposer sur la plateforme numérique iNaturalist. Afin de vous aider à l’identification des spécimens photographiés, le Muséum vous propose d’échanger directement avec des spécialistes qui vous permettront d’en savoir plus sur les insectes, les plantes, les champignons, les oiseaux et autres petits animaux. ### Infos pratiques : * Vendredi 29 avril de 10h à 18h * Samedi 30 avril de 11h à 18h Culture Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

